– Rekomendujemy na funkcję ministra ds. nauki doktora Marcina Kulaska, który obecnie jest wiceministrem aktywów państwowych. Na osobę, która będzie jego zastępcą rekomendujemy panią doktor Karolinę Zioło-Pużuk – przekazał we wtorek podczas konferencji prasowej Włodzimierz Czarzasty .

– Nie muszę mówić, co to znaczy silna polityczna pozycja w rządzie, również dla środowiska, którym będzie kierował Marcin Kulasek. To znaczy silny głos w sprawie budżetu, zabezpieczenia finansowego interesów środowiska akademickiego – argumentował Czarzasty.