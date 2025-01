O czym jest spektakl "Ale z naszymi umarłymi" wyemitowany w Teatrze Telewizji?

"Ale z naszymi umarłymi" to groteskowa komedia grozy o pierwszej w dziejach Polski apokalipsie zombie. W Cikowicach pod Bochnią w Małopolsce dochodzi do dewastacji cmentarza i z trzech grobów znikają ciała. W sieci pojawia się następnie nagranie, na którym widać bardzo dziwnie zachowującego się mężczyznę.

Filmik robi viralowe zasięgi, a w następnych dniach pojawiają się w mediach informacje o kolejnych zniszczonych grobach w całej Polsce. Władze stanowczo twierdzą, że to nie jest żadna inwazja zombie. Okazuje się jednak, że zarówno mężczyzna z nagrania, jak i inni pacjenci przewożeni do Szpitala Specjalnego w Bochni, od dawna... nie żyją.

"Ale z naszymi umarłymi" oburzył prawicę

"Dno z piekła rodem. To jest szambo, a nie czysta woda. A przeszkadzają im wPolsce.pl i Telewizja Republika" – tak skomentował to aktywny na X i nieukrywający swoich politycznych poglądów ks. Janusz Chyła.

"Gdyby ktoś szukał desygnatu słowa 'gówno', to spektakl teatru telewizji wg Dehnela pt. Ale z naszymi umarłymi nadaje się doskonale" – a to jeszcze jeden komentarz, jaki znaleźliśmy na X.

A jak to widzi reżyser spektaklu? – Zombie wychodzą spod ziemi na powierzchnię, by spotkać się z nami i opowiedzieć o tym, kim my jesteśmy, przeglądając się w upiorach naszych przodków, naszej historii. To opowieść o nas – podkreślił Marcin Liber w audycji Polskiego Radia "Teatr! To lubię".