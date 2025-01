Prowadzący Paszportów "Polityki" zażartowali sobie z Andrzeja Dudy

Po występie zespołu Łona x Konieczny x Krupa, Kuligowska i Chaciński powitali zgromadzonych, zwracając się do prezydentów poszczególnych miast. W tym momencie odnieśli się do nieobecności prezydenta Andrzeja Dudy, stwierdzając, że "nie zabiegali o jego obecność, bo wiedzą, że to trudne".