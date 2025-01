"Złotko" trafia na długą listę dobrych seriali, które zasłużyły na większą rozpoznawalność. W Polsce została potraktowana prawie tak samo jak "Rozdzielenie", które w skali światowej powinno doczekać się podobnego odbioru co "Sukcesja", a umknęło uwadze wielu potencjalnych odbiorców. Oczywiście nie mówię, że "Sweetpea" to ta sama klasa co thriller Apple TV+ z Adamem Scottem ("Parks and Recreation"), ale w kraju nad Wisłą – co zresztą widać gołym okiem – jest prawie że niewidzialny.