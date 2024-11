Kwestia bagażu podręcznego to jedna z największych zmor każdej podróży tanimi liniami lotniczymi. Zarówno Wizz Air jak i Ryanair mają surowe wytyczne dotyczące tego, jaki rozmiar może mieć plecak, torba, czy walizka, które możemy zabrać na pokład w cenie biletu. Jak donosi Fly4free.pl, popularna "landrynka" ma zacząć uważniej kontrolować bagaże swoich pasażerów.

Polowanie na turystów w Wizz Airze? Będą sprawdzać centymetry

Wizz Air to jedna z najpopularniejszych linii lotniczych w Europie. W ostatnim czasie jej przedstawiciele ogłosili kilka nowych tras z Polski , dzięki czemu liczba podróżujących z nimi osób może jeszcze wzrosnąć. Jednak wszyscy będą musieli mieć się na baczności, ponieważ przewoźnik ma uważniej przyglądać się każdej sztuce bagażu wnoszonego na pokład.

Z informacji, do których dotarł Fly4free.pl, wynika, że pracownicy Wizz Aira, a także jej agenci handlingowi mieli otrzymać wiadomość, w której przewoźnik namawiał do dokładniejszego kontrolowania plecaków i toreb, które na pokład samolotów wnoszą podróżni. Nie od dziś wiadomo, że wiele osób nie przestrzega przepisów i licząc na łut szczęścia, zabiera ze sobą znacznie większe bagaże, niż przewidują to przepisy.