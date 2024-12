Pasażerka z Wietnamu przewoziła papierosy. Myślała, że na Lotnisku Chopina nikt jej nie złapie

Czasami pasażerowie wykazują się bardzo dużą kreatywnością chcąc przewieźć nielegalne przedmioty do Polski. Idealnym przykładem jest 60-latka, która na Lotnisko Chopina przyleciała z Wietnamu .

Jak informuje Izba Administracji Skarbowej w Warszawie , kobieta miała na sobie kilka warstw ubrań, żeby ukryć pod nimi 1000 sztuk nielegalnych papierosów. "Każdy wie, że podczas zimy najlepiej ubrać się na 'cebulkę'... 60-letnia podróżna, która przyleciała z Wietnamu do Warszawy, miała na sobie nie tylko kilka warstw ubrań, ale i dodatkową 'izolację' w postaci....1000 sztuk nielegalnych papierosów" – czytamy w komunikacie.

Do wpisu dołączono też zdjęcia. Na jednym z nich widać oryginalną kamizelkę pełną różnych kieszeni. To właśnie w niej upchane były paczki z papierosami bez polskiej akcyzy. Kobieta najpewniej nie spodziewała się, że ktoś zwróci uwagę na jej garderobę. Ostatecznie jednak tym razem to kontrolerzy na Lotnisku Chopina byli sprytniejsi.