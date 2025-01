Skąd wiadomo, czy kurczak serwowany w KFC jest świeży? Fot. Eryk Stawinski/REPORTER

Reklama.

W tym momencie w Polsce działa 210 lokali KFC. Codziennie stołują się w nich tysiące Polaków, którzy lubią szybko i w miarę tanio zjeść. I po prostu uwielbiają mięso z kurczaka, a w szczególności kultowe kubełki z Hot Wingsami, czyli skrzydełkami w panierce.

Jakość i kwestie zdrowotne proponowanych przez fast-foodową sieć smakołyków to zupełnie inne sprawa i nie będę się nad tym rozwodzić. Niech każdy sobie je to, co lubi. Jeśli zdecydujemy się wybrać do KFC, to jak rozpoznać, czy dostaliśmy świeżą potrawę?

Jak sprawdzić, czy dostaliśmy świeżego kurczaka z KFC? Już panierka wiele nam "powie"

Jeden z pracowników KFC na kanale "Cała Prawda" zdradził, że ważny jest kolor panierki i samego kurczaka. Jeśli jest ciemny, to najprawdopodobniej usmażono go na przypalonym oleju lub takim używanym przez dłuższy czas (lub takim z frytek, które smaży się zawsze na lepszym oleju, bo łatwiej to wyczuć), czyli ogólnie mającym gorsze (a nawet szkodliwe) właściwości.

Reklama.

Jeśli z kolei barwa kurczaka jest jasna i mięso nawet wygląda na niedosmażone, to z kolei akurat... dobry znak. Świadczy o tym, że olej albo dopiero co był zmieniony lub został przefiltrowany. Jest o tym od 8. minuty filmiku na YouTube niżej.

Portal Pysznosci.pl zweryfikował to też u zaufanej pracownicy KFC. – To akurat prawda, ale też ciemniejszy kurczak może być też po tym, jak się go za długo w maszynie przytrzyma. To jest główny powód – mówiła rozmówczyni.

KFC stara się też zachować wysokie standardy, więc pracownica przyznała, że zupełnie niedopuszczalne jest tam "przebijanie daty ważności". Mięso musi być świeże i jest to "świętość" podlegająca ciągłym kontrolom. Dlatego bardziej chodzi o to, by wingsy i inne potrawy były smażone na świeżym oleju, a z tym niestety bywa różnie.

Reklama.