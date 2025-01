Grozi. Gdy dziennikarka TVP zapytała go, czy w incydencie ze Zbigniewem Komosą puściły mu nerwy, odparł: "Że wy w ogóle macie czelność tak ze mną rozmawiać. Zapamiętamy to".

Kaczyński podnosi głowę

Dezinformuje nie gorzej niż rosyjska propaganda, a na pewno po jej linii: "Demokracja w Polsce jest likwidowana. Panuje reżim Tuska". Mówi to w sytuacji, gdy wiadomo, że ostrzegał Zbigniewa Ziobrę w liście przed bezprawnym wydatkowaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, mając już dziś wiedzę, że pod jego auspicjami działała w ministerstwie sprawiedliwości zorganizowana grupa przestępcza i wobec świadomości, że były wiceminister sprawiedliwości z rządu PiS uciekł przed wymiarem sprawiedliwości do proputinowskilh Węgier .

Mówi to wszystko wreszcie polityk, o którym "Washington Post" pisał w grudniu 2015 roku, tuż po objęciu przez PiS władzy: "Jarosław Kaczyński, podobnie jak premier Węgier Viktor Orbán, to wytwór obrzydliwego, przedwojennego populizmu, zamrożonego i utrwalonego w czasach komunizmu, który łączy ksenofobię, antysemityzm, prawicowy katolicyzm i ciągoty autorytarne" oraz "Kaczyński skalą kłamstw dorównuje Donaldowi Trumpowi ".

Bezczelność Kaczyńskiego

Jak ktoś, kto odpowiada za autorytarne rządy bezprawia, wykorzystywanie wojska i policji do partyjnych celów, kampanii wyborczej i przeciw obywatelom, zniszczenie i wyprzedaż polskiego majątku narodowego, utrzymywanie rządu, którego członkowie popełniali przestępstwa i nadużycia, zrujnowanie wymiaru sprawiedliwości, wyprowadzenie z instytucji i urzędów unijnych flag, a Polski ze struktur Unii Europejskiej, rozkradanie Polski na skalę niemal przemysłową, najliczniejsze afery, faszystowskie "Strefy wolne od LGBT", największą inflację i zapaść gospodarczą, odpowiadającą za co najmniej jedno zabójstwo polityczne szczujnię TVP, kłamstwa Macierewicza i szkody, jakie wyrządził polskiej obronności, propagandę i dezinformację i polityczny sojusz Polski z Putinem – no więc jak ktoś taki może sobie pozwolić na bezczelność i pouczanie innych?