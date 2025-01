I jedni i drudzy zapominają, że to właśnie "szaleńcy" odpowiadają za największe zbrodnie w dziejach ludzkości i najmroczniejsze okresy w historii świata. Czego zresztą dziś Putin jest najlepszym dowodem.

Moim zdaniem Trump w połączeniu z Putinem to dla świata mieszanka wybuchowa, która może zmienić całkowicie jego porządek, w sposób skrajnie niekorzystny dla Europy i dla Polski.

My Polacy Trumpa powinniśmy się bać i być przygotowani do istnienia w rzeczywistości, w której za sprawą jego działań (w połączeniu z działaniami Putina) rozpada się jedność Europy i światowy porządek, jaki znamy. To scenariusz pesymistyczny i skrajnie zły, ale moim zdaniem, jeden z możliwych.