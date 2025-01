Andrzej Duda odniósł się do sprawy podczas czwartkowego wywiadu dla stacji wPolsce24. Prezydent poruszył temat warunków stawianych przez Ukrainę, takich jak przystąpienie do NATO i Unii Europejskiej . Zaznaczył, że rozmowy dotyczące ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej wymagają spokoju i rozwagi.

– Nie wiem, dlaczego prezydent Wołodymyr Zełenski zdecydował się w tak ostry sposób zabrać głos przed mediami o bardzo jasno określonym poglądzie. Trudno się dziwić, że robi to takie wrażenie. Próbowano go wmanewrować w kwestię polskiej kampanii prezydenckiej – powiedział.

Andrzej Duda reaguje na słowa Zełenskiego o Nawrockim

– Jeżeli Ukrainy nie będzie w Unii i nie będzie w NATO, jeśli Ukraina nie będzie miała gwarancji bezpieczeństwa, to wtedy pan Nawrocki powinien już zacząć ćwiczyć, bo może się okazać, że będzie musiał wziąć broń do ręki, by wspólnie ze swoimi rodakami bronić swego kraju. Bo jeżeli Ukrainy nie będzie nigdzie, to ryzyko [wojny w Polsce] będzie bardzo wysokie. Rosja od razu po Ukrainie będzie wtedy na granicy z Polską i wtedy [pan Nawrocki] będzie miał nie polityczne zawody, lecz będzie walczył o swoje życie – skomentował Zełenski.