Weronika Rosati wspomina rolę w filmie "Inland Empire" Davida Lyncha (FOTO)

"To była przyjemność móc zagrać epizod w 'Inland Empire' w reżyserii nieżyjącego już Davida Lyncha. Powiedziano mi, że David wybrał mnie osobiści do tej roli. Tego dnia to on stał za kamerą i było to niezapomniane przeżycie" – napisała Rosati w mediach społecznościowych, podkreślając, że w wyniku burzy śnieżnej ekipa filmowa przez wiele dni była zamknięta w hotelu.