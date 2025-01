"Emilia Pérez" w ogniu krytyki. Oto dlaczego nazwano ją "najbardziej nieczułym filmem"

"To najbardziej nieczuły film, jaki widziałam" – napisała jedna z meksykańskich krytyczek w recenzji musicalowego kryminału "Emilia Pérez". Film z Zoe Saldañą i Seleną Gomez, który chwycił za Złoty Glob i jest na dobrej drodze, by sięgnąć po Oscara, poza przewidywalnym hejtem budzi skrajne emocje wśród Meksykanów i społeczności LGBTQ+. Francuski reżyser Jacques Audiard został skrytykowany za zabawę tragedią ofiar karteli i stereotypowe podejście do transpłciowości.