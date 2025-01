Kamil L., znany również jako Budda, był jednym z najgłośniejszych tematów w mediach przez ostatnie miesiące. Influencer wraz ze swoją partnerką "Grażynką" został zatrzymany i trafił do aresztu tymczasowego, z którego wyszedł tuż przed świętami. Od tamtej pory publikował jedynie krótkie wiadomości, ale na dobre do sieci nie wrócił. Teraz to się zmienia.