"Bodyguard" w reżyserii Micka Jacksona trafił na duży ekran w 1992 roku. Fabuła amerykańskiego filmu o skupia się na losach Franka Farmera, byłego agenta służb specjalnych , który przyjmuje pracę jako ochroniarz znanej piosenkarki Rachel Marron. Gwieździe grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, a zadaniem jej nowego bodyguarda jest odkrycie, kto wysyła pogróżki do jego klientki.

W rolach głównych obsadzono Kevina Costnera ("Yellowstone") i Whitney Houston, autorkę słynnego coveru "I Will Always Love You" Dolly Parton. Aktorów łączyła bliska przyjaźń, o której odtwórca Franka postanowił krótko opowiedzieć w swoim najnowszym wpisie na InstaStories.