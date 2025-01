Hiszpania szuka sposobów na rozwiązanie kryzysu turystycznego. Z powodu nagłego wzrostu popularności, ceny życia stały się tam bardzo wysokie. W Alicante i jego okolicach wg. serwisu todoalicante.es miały wzrosnąć na przestrzeni 10 lat średnio o ok. 130 proc. Właśnie dlatego miasto idzie w ślady Barcelony i chce ostrego ograniczenia wynajmu krótkoterminowego.

Hiszpania walczy z nadmierną turystyką. Będą ograniczenia w Alicante

Dla Polaków, którzy kupili tam domy i mieszkania pod inwestycje, może to być duży problem. Może się bowiem okazać, że nie będą mogli wynająć mieszkania innym turystom, a wynajem długoterminowy nie jest aż tak opłacalny, jak ten wakacyjny.

Drugą kwestią jest legalność takiego wynajmu. Jak podają lokalne media, w mieście jest 4108 nieruchomości do wynajęcia dla turystów. Stanowią one 2,31 proc. wszystkich dostępnych mieszkań. Jednak co ciekawe, aż 3292 lokale nie posiadają żadnej licencji. I właśnie uporządkowaniem tej kwestii w najbliższych miesiącach i latach mają zająć się władze miasta.