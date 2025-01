Zdjęcie przedstawiające stos drewna i "ukrytego" kota zdobyło ogromną popularność w sieci, co nie jest niczym zaskakującym – wszak wszystko, co ma związek z kotami, często staje się hitem. Tak, na zdjęciu rzeczywiście znajduje się kot, choć na pierwszy rzut oka trudno go dostrzec. Co więcej, nie można powiedzieć, że jakoś szczególnie się tam ukrył. Niemniej jego wypatrzenie może zająć kilka dobrych minut, a niektórzy mogą w ogóle nie zauważyć zwierzaka.

Ten kot to mistrz kamuflażu. Nie wszyscy od razu go zobaczą na tym zdjęciu Fot. jmankruse / Reddit

Warto zaznaczyć, że to nie jest żaden fotomontaż ani sprytna manipulacja. Jest to raczej przykład naturalnej iluzji optycznej, które, jak to też często bywa, szybko zdobywają viralowy status. Tak też stało się i w tym przypadku.

Ten kot to mistrz kamuflażu. Nie wszyscy od razu go zobaczą na tym zdjęciu

Zdjęcie to pojawiło się na w serwisie Reddit już w 2016 roku. Mimo upływu czasu nadal przyciąga uwagę i wprowadza internautów w zdumienie. Osoby o sokolim wzroku powinny bez problemu zauważyć futrzaka, ale dopiero jak się naprawdę dobrze przyjrzą.

Fot. jmankruse / Reddit

Pozostali mogą mieć z tym jednak spore trudności. Chcecie małą wskazówkę? Pomyślcie o tym, co koty najczęściej robią w ciągu dnia. Ta podpowiedź powinna odrobinę ułatwić zadanie.

Czy już go zauważyliście? Jeśli tak, zapewne zgodzicie się, że nie można mówić o jakimś ukrywaniu się. Kot zwyczajnie leży na samym szczycie środkowego stosu drewna, smacznie śpiąc. Jego futro ma niemal identyczny kolor, jak polana, co sprawia, że zwierzak niemal stapia się z otoczeniem.

A co, jeśli nadal go nie widzicie? Na kolejnym zdjęciu zaznaczyłem go już w kółku. Po odkryciu tej miejscówki wszystko wydaje się oczywiste, prawda? Nie martwcie się jednak – nawet jeśli potrzebowaliście gotowej odpowiedzi, nie jesteście w tym osamotnieni.

Fot. jmankruse / Reddit

Gdyby nie jeden z komentarzy na Reddicie, wiele osób nigdy nie zauważyłoby tego śpiocha.

