Powrót "bykowego". Ile musielibyśmy zapłacić?

" Bykowe " to podatek, który funkcjonował w Polsce w czasach PRL-u jako forma wsparcia polityki prorodzinnej. Była to podwyższona stawka podatku dochodowego, obowiązująca osoby bezdzietne, zarówno singli, jak i małżeństwa bez dzieci.

Wprowadzono go, aby zachęcić społeczeństwo do zakładania rodzin i posiadania dzieci, co miało pomóc w odbudowie demograficznej kraju po wojnie. Podatek dotyczył kobiet i mężczyzn powyżej 25. roku życia, którzy pozostawali w stanie wolnym, a także małżeństw bezdzietnych.