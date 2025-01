Podatki to skomplikowana i nudna rzecz, ale przez to, że tak na nie reagujemy, to pieniądze przechodzą nam koło nosa. Mnóstwo osób nie interesuje się ulgami, które mogą im przysługiwać. Niektóre dotyczą ogromnych grup społecznych i są naprawdę zaskakujące, bo odliczyć można rachunki za internet, oddaną krew lub kupno nowego okna.

Lista wydatków i nie tylko, które można odliczyć od podatku, jest całkiem spora. Jakie mamy ulgi podatkowe? Fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Sporo osób tylko czeka na 15 lutego, kiedy uruchomiona będzie usługa e-PIT, by móc tylko "przyklepać" gotowy formularz przygotowany przez Urząd Skarbowy i mieć to z głowy. Jest to wygodne, szybkie, ale możemy przegapić przysługujące nam ulgi lub zwolnienia.

Urzędnicy nie zrobią tego za nas, tylko sami musimy złożyć odpowiednią deklarację. Wymaga to odrobiny zachodu, ale to świetna okazja na zaoszczędzenie pieniędzy (jeśli mamy podatek do zapłaty, to ulgi mogą zmniejszyć należność) lub otrzymanie dodatkowego przelewu ze skarbówki z tytułem "zwrot podatku".

Dla każdego to sprawa indywidualna i uzależniona od rodzaju ulgi, ale możemy zyskać od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wydaje się to niemożliwe i nie jest to całkiem proste, ale mamy do tego prawo, więc powinniśmy z tego korzystać.

Ulgi podatkowe w 2025. Lista wydatków i nie tylko, które można odliczyć od podatku

Z jednej strony państwo wymaga na nas płacenia podatków od wielu rzeczy (ostatnio nawet za ogrodzenie), a z drugiej strony stosuje ulgi. Po co? Taki system działa nie tylko w Polsce i ma za zadanie "zachęcić obywateli do czegoś". Np. zakładania rodziny (ulga na dziecko), inwestycji w ekologiczne rozwiązania w naszym domu (ulga termomodernizacyjna) czy nawet powrotu do kraju.

Ulg podatkowych dla zwykłych podatników (część przysługuje też przedsiębiorcom) jest całkiem dużo i o wielu mogliśmy nawet nie słyszeć i nieświadomie tracić kasę. Weźmy na przykład: ulgę na internet. Dzięki niej możemy sobie odliczyć rachunki za surfowanie w sieci, czyli coś, co robimy nawet teraz. Krótkie wyjaśnienie tej i innych ulg znajdziecie niżej:

Ulga na dziecko - zmniejszenie podatku jest zależne od liczby dzieci, np. na pierwsze i drugie jest 1 112,04 zł rocznie. Obowiązują jednak - zmniejszenie podatku jest zależne od liczby dzieci, np. na pierwsze i drugie jest 1 112,04 zł rocznie. Obowiązują jednak limity dochodu Ulga dla rodzin 4+ - jeśli mamy co najmniej czworo dzieci (małoletnich, do 25. roku życia jesli uczą, z niepełnosprawnością lub pobierające rentę), to tez możemy skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego przychodów (maksymalnie do kwoty 85 528 zł). Ulga termomodernizacyjna - można odliczyć nawet 53 tys. zł na osobę - można odliczyć nawet 53 tys. zł na osobę (dwa razy tyle w przypadku małżeństwa ). W grę wchodzi nie tylko np. fotowoltaika, ale i docieplanie ścian oraz dachu w naszym domu czy wymiana okien lub drzwi na szczelniejsze. Ulga na internet - jeśli tego nigdy nie rozliczaliśmy, to możemy odliczyć nasze roczne wydatki na internet (tylko rachunki, nie sprzęt), maksymalnie 760 zł. Z ulgi można skorzystać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych. Ulga rehabilitacyjna - ulga dla osób z niepełnosprawnością (lub mających takie osoby na utrzymaniu), którzy np. wydali pieniądze na rehabilitację, zakup sprzętu czy adaptację mieszkania. Można - ulga dla osób z niepełnosprawnością (lub mających takie osoby na utrzymaniu), którzy np. wydali pieniądze na rehabilitację, zakup sprzętu czy adaptację mieszkania. Można odliczyć nawet całą kwotę wydatku Ulga dla młodych - osoby poniżej 26. roku życia, które pracują, są w ogóle zwolnione od podatku. Maksymalnie do wysokości 85 528 zł przychodu. Powyżej już muszą płacić podatek dochodowy. Ulga na powrót do Polski - osoby decydujące się powrócić do kraju z emigracji zarobkowej (praca, prowadzenie firmy) lub zasiłku macierzyńskiego mogą liczyć na zwolnienie od podatku dochodowego uzyskanych za granicą przychodów. Maksymalnie do kwoty 85 528 zł. Ulga dla pracujących seniorów - z ulgi mogą skorzystać osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nadal pracują. I nie pobierają świadczenia z ZUS. Jeśli spełniają te warunki, to są zwolnione z podatku dochodowego przychodów (maksymalnie 85 528 zł). Ulga dla krwiodawców - ulgę można łatwo obliczyć, mnożąc oddane przez nas litry (to de facto darowizna) przez 130 zł. Nie może jednak przekroczyć 6 procent naszego przychodu/dochodu. Ulga na IKZE - o ulgę mogą się starać osoby oszczędzające pieniądze w indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (można je założyć w każdym banku). Można odliczyć maksymalnie na 9 388,80 zł, a przedsiębiorcy 14 083,20 zł.

