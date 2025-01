"Grażynka" przemówiła na Instagramie. Tak wyglądały jej urodziny po wyjściu z aresztu

Choć z wiadomych względów przestali przez jakiś czas tworzyć nowe treści na Instagramie, to teraz stopniowo do tego wracają.

22 stycznia na profilu "Grażynki" pojawił się nowy post. 27-latka wrzuciła serię fotografii, na których widać, jak spędzała urodziny. "Hey, it's my birthday W tym roku wyjątkowe. Przepełnione radością i wdzięcznością. Dziękuję" – brzmiał opis.

Dodajmy, że kilka dni wcześniej Kamil L. też przypomniał o sobie na Insta. Opublikował wymowny film. Można obejrzeć, jak przesiada się z roweru do luksusowego auta, driftuje nim, a następnie wraca do garażu. "Rozgrzewka" – dopisał do materiału Budda. To jednak nie wszystko.