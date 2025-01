Fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Ulga na dziecko (prorodzinna) to jedna z wielu ulg, które przysługują podatnikom. Jest ona zależna przede wszystkim od liczebności naszego potomstwa. W przypadku jednego dziecka można zyskać 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie.

W przypadku drugiego dziecka ulga jest taka sama, ale przy trzecim wynosi już 166,67 zł miesięcznie (2000,04 zł rocznie). Przy czworgu i większej liczbie dzieci ta stawka rośnie do 2700 zł. Co ważne, ulga się sumuje. Zatem jeśli w rodzinie jest troje dzieci, to łączna ulga opiewa na 4224 zł.

Ważna jest też to, ile zarabiamy. "Ulga na pierwsze dziecko limitowana jest przychodem rodzica: 112 000 zł łącznie lub jeśli jest to osoba samodzielnie wychowująca dziecko albo 56 000 zł w przypadku rodziców niepozostających w związku małżeńskim. Limity znikają wraz z drugim i kolejnym dzieckiem. Powtórzmy: problem limitu dotyczy tylko małżeństw lub rodziców jednego dziecka" – czytamy w NaTemat.

Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci. Kto może się starać o bonusowe pieniądze?

Dochód jest też istotny w kwestii "dodatkowego" zwrotu podatku za dziecko. Można się o niego starać (nie tylko rodzice, ale i opiekunowie prawni) jeśli całoroczny dochód jest mniejszy niż kwota wolna od podatku, wynoszącej 30 tys. zł.

"Dotyczy to sytuacji, w których roczny dochód nie przekracza 30 tys. zł (kwoty wolnej od podatku), czyli podatek dochodowy wynosi mniej niż 3 600 zł (30 000 x 12 proc.) lub dochód przekracza kwotę wolną i podatek występuje, ale jego wysokość nie pozwala na ujęcie pełnej kwoty przysługującej preferencji podatkowej. W takich przypadkach nie jest możliwe odliczenie pełnej kwoty ulgi prorodzinnej, ale można uzyskać zwrot w wysokości zapłaconych składek ZUS na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne" – doradza portal bankier.pl.

W artykule przeczytamy jeszcze, że gdy podatek dochodowy jest niższy niż przysługująca ulga na dziecko, to zwrot będzie wynosił tyle ile zapłacony podatek plus dodatkowy zwrot nieodliczonej części ulgi aż do wysokości sumy zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Brzmi to strasznie skomplikowanie. Na konkretnym przykładzie wypada to jaśniej. Np. rodzice czworga dzieci mogą odliczyć od podatku 6 924,12 zł (za cały rok, bo jak wspominaliśmy, te ulgi się sumują), ale ich podatek do opłacenia wyniósł 2 000 zł. Ta nadwyżka nie przepadnie, tylko zostanie odzyskana właśnie w formie zwrotu z zapłaconych składek ZUS.

