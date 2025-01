Jak ustalił Jan Mencwel, w sumie chodzi o 42 osoby, którym urząd miasta Warszawa miał sfinansować studia na uczelni Collegium Humanum (dzisiaj to już Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia").

Dodajmy, że po aferze z Collegium Humanum wielu absolwentów tej uczelni musi dodatkowo potwierdzać swoje kwalifikacje. Chodzi szczególnie o miejskie spółki, w których niektórzy zasiadają tylko na podstawie dyplomów z CH. Niedawno sprawdziliśmy, jak to dokładnie wygląda m.in. w Warszawie .

W spółkach z udziałem m.st. Warszawy do niedawna zasiadało 10 osób, których wyłącznym tytułem do zasiadania w radzie jest dyplom z Collegium Humanum. To około 10 proc. wszystkich osób reprezentujących Warszawę w organach nadzorczych spółek z udziałem miasta – taką informację dostaliśmy z ratusza 7 stycznia.