– Jestem na drugim roku studiów z psychologii. Zaczęłam w momencie, kiedy jeszcze nie było informacji o tej wielkiej aferze. Szkoła była bardzo dobrze pokazywana. Miałam sytuację, że wybierałam to miejsce na szybko, ale naprawdę nie wyglądało to źle – opowiada dla naTemat Alicja Kabulska.

Jak przyznaje, uczelnia miała niezłą stronę internetową, było wiele reklam – jeszcze jako Collegium Humanum . – Chwalili się, że działają nie tylko w Polsce. Były dobre opinie, że to nowa szkoła i jeszcze mało osób może się pochwalić takim dyplomem. To był wtedy mit, że nikt po Collegium Humanum nie może znaleźć pracy. Dopiero później wyszedł ten cały skandal – dodaje 20-latka.

Alicja podkreśla, że teraz czeka na dokumenty, ponieważ chce się przenieść na inną uczelnię. I jak się okazało, to droga przez mękę. – Słyszałam, że jest 5 tys. osób, które czekają na kartę przebiegu studiów. Ja i tak znalazłam się na dobrym, bo moje miejsce jest w granicach 3-tysięcznego. Wcześniej dzwoniłam na każdy numer, który jest podany na stronie, nawet do najwyżej postawionych tam osób, ale nikt nie odbierał – przekonuje.

Alicja zajrzała na grupę pokrzywdzonych przez Collegium Humanum na Facebooku. Zapisanych jest tam ponad 6 tys. osób. – Niby w Rzeszowie karty zostały wydane, ale gdy ktoś zadawał pytanie o Warszawę , to nie było w ogóle powiedziane, czy wydano jakikolwiek dokument. Ludzie z mojego roku składali o to prośby już w czerwcu 2024 r. I zastanawiam się, czy ja za rok w ogóle doczekam się tych dokumentów – twierdzi.

20-latka dodaje jeszcze, że plan zajęć na jej kierunku zmienia się co chwilę. – Tydzień temu miałam inny, teraz jest kolejny. Ludzie, którzy pracują i jednocześnie studiują, mają problem, bo nie ma ich przez to na połowie wykładów. Trudno się połapać z tymi studiami, ze względu na to, że praktycznie z każdego przedmiotu kolejne zajęcia mamy z kimś innym – stwierdza.

Według Alicji jeszcze trudniej mają osoby z ostatniego roku. – Niektórzy powiedzieli nam, że się obronili, po czym zwolniono wszystkich nauczycieli, którzy mieli wystawić oceny za obronę. I nikt inny nie ma uprawnień do tego, żeby to zrobić, więc ci studenci zostali z niczym po czterech latach studiów. Dopiero od niedawna, obrony zaczęły być powtarzane. Te osoby muszą bronić się jeszcze raz. To jest absurd. Idziesz na obronę, słyszysz, jaką dostajesz ocenę, a później okazuje się, że to jest nieważne. I jeszcze musisz czekać – ubolewa nasza rozmówczyni.