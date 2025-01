Opinie o Collegium Humanum. "Przekręt stulecia"

Collegium Humanum to przede wszystkim problemy "zwykłych" studentów. Tych, którzy zapłacili pieniądze, chcieli normalnie zaliczać przedmioty i na końcu dostać dyplom. Dzisiaj wystarczy jednak najprostszy research, by zobaczyć, jak bardzo uczelnia wielu osobom podpadła na różnych etapach kształcenia.

Po przejrzeniu ponad 200 opinii w Google trafiłem na jedną, gdzie ktoś wystawił pięć gwiazdek i pozytywnie ocenił zajęcia z psychologii. To komentarz sprzed 10 miesięcy. "(...) Tutaj czuć, że naprawdę im zależy, aby studenci wynieśli jak najwięcej. Jedyne co początkowo słabe było, to komunikacja z uczelnią i organizacja, ale ostatnio i to się poprawiło. Szczerze polecam CH. Drugi raz wybrałabym tę samą uczelnię" – brzmi wpis, który dodatkowo zebrał jeszcze cztery kciuki w górę.