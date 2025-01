Za znakiem D-42 wielu polskich kierowców traci pieniądze na mandaty, a niektórzy nawet prawo jazdy. Fot. Adam STASKIEWICZ / East News

Znak D-42 a pułapki prędkości – gdzie leży prawda?

Wiele kontrowersji budzi praktyka ustawiania fotoradarów i kontroli prędkości zaraz za znakiem D-42, który oznacza początek terenu zabudowanego. Kierowcy często czują się oszukani, twierdząc, że policja celowo wykorzystuje ich nieuwagę, by napełniać budżet mandatami. Media donoszą o licznych przypadkach, gdy fotoradary umieszczane są w miejscach, gdzie trudno zauważyć znak D-42, np. za zakrętem lub wzniesieniem.

Należy jednak pamiętać, że drogówka ma prawo ustawiać kontrole w miejscach, gdzie dochodzi do największej liczby wykroczeń. A statystyki pokazują, że właśnie w terenie zabudowanym, tuż za znakiem D-42, kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Jak wskazują eksperci, takie umiejscowienie kontroli ma na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, którzy w terenie zabudowanym są szczególnie narażeni na wypadki.

Dlaczego polscy kierowcy ignorują ograniczenia? Przyczyn jest kilka...

Ignorowanie ograniczeń prędkości w terenie zabudowanym to złożony problem, na który składa się wiele czynników. W dzisiejszych czasach, gdy kierowcy są bombardowani bodźcami, łatwo przeoczyć znak D-42. Rozproszenie uwagi przez telefon, pasażerów czy radio może prowadzić do nieświadomego przekroczenia prędkości. Niestety, w Polsce nadal zdarzają się przypadki niewłaściwego oznakowania dróg.

Znaki D-42 bywają zasłonięte przez drzewa, słupy lub inne obiekty, co utrudnia ich dostrzeżenie. Nie można również zapominać o kierowcach, którzy świadomie ignorują ograniczenia prędkości, licząc na to, że uda im się uniknąć kontroli. To brawura, która może prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków.

Znak D-42 oznacza początek terenu zabudowanego. Fot. Karol Makurat / REPORTER

Częstym błędem jest również mylne przekonanie, że skrzyżowanie "odwołuje" znak D-42. Ograniczenie prędkości do 50 km/h obowiązuje aż do znaku D-43 "koniec obszaru zabudowanego". Wielu kierowców nie zdaje sobie również sprawy, że w terenie zabudowanym obowiązuje ograniczenie do 50 km/h przez całą dobę, a nie tylko w godzinach dziennych.

Do ignorowania ograniczeń prędkości przyczynia się także brak świadomości konsekwencji. Wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy z powagi konsekwencji przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym. Przekroczenie limitu o ponad 50 km/h grozi utratą prawa jazdy na 3 miesiące, a w przypadku recydywy nawet na stałe.

Jak uniknąć mandatu za znakiem D-42? Praktyczne porady

Aby uniknąć mandatu za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym, warto stosować się do kilku prostych zasad:

Zachowaj czujność i zwracaj uwagę na znaki drogowe. Nie daj się rozproszyć i skup się na jeździe. Korzystaj z nawigacji GPS. Większość nawigacji informuje o ograniczeniach prędkości, co pomoże Ci uniknąć przekroczenia limitu. Dostosuj prędkość do warunków na drodze. Nawet w terenie zabudowanym, w przypadku złych warunków atmosferycznych, należy jechać wolniej. Pamiętaj o pieszych i rowerzystach. W terenie zabudowanym są oni szczególnie narażeni na wypadki. Zachowaj szczególną ostrożność w pobliżu przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych. Regularnie przypominaj sobie przepisy ruchu drogowego. Warto odświeżać swoją wiedzę, by uniknąć błędnej interpretacji przepisów.

Wspólna odpowiedzialność za bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo na drogach to wspólna odpowiedzialność kierowców i władz. Kierowcy powinni pamiętać, że ograniczenia prędkości służą ich bezpieczeństwu i bezpieczeństwu innych uczestników ruchu. Nie lekceważcie znaków drogowych i dostosowujcie prędkość do warunków panujących na drodze. Ważne jest również, by być odpowiedzialnym i nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Władze z kolei powinny zadbać o czytelne i jednoznaczne oznakowanie dróg oraz inwestować w edukację w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Konieczne jest także prowadzenie regularnych kontroli prędkości w miejscach, gdzie dochodzi do największej liczby wypadków. Współpraca kierowców i władz to klucz do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Pamiętajmy, że życie ludzkie jest najważniejsze.

