Już za kilka dni, 26 stycznia rusza 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – czas, kiedy ludzie jednoczą się, aby pomagać innym. Niestety, dla niektórych to także moment, by dać upust swojej nienawiści.

Jurek Owsiak znów stał się celem internetowych ataków. Pojawiły się nawet groźby pod jego adresem. Ostatnio jeden z autorów skandalicznych wiadomości został namierzony przez policję i zatrzymany. 39-letni mieszkaniec Świdnicy usłyszał zarzuty nawoływania do przestępstwa. W konsekwencji otrzymał zakaz zbliżania się do Owsiaka. To nie pierwszy taki przypadek. Wcześniej funkcjonariusze zajęli się 71-latkiem z Nowego Sącza, który groził szefowi WOŚP po obejrzeniu jednego z programów w Telewizji Republika.