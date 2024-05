M agdalena Adamowicz napisała list otwarty do Jarosława Kaczyńskiego ws. wystawienia byłego prezesa TVP w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zarzuciła w nim swojemu oponentowi, że do zabójstwa prezydenta Gdańska doszło "po fali zaszczuwania przez Pańską telewizję, którą oddał pan w ręce Jacka Kurskiego".





Adamowicz ostro reaguje na kandydaturę Kurskiego. Pisze o "fali zaszczuwania" i śmierci męża

Alan Wysocki

Magdalena Adamowicz napisała list otwarty do Jarosława Kaczyńskiego ws. wystawienia byłego prezesa TVP w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zarzuciła w nim swojemu oponentowi, że do zabójstwa prezydenta Gdańska doszło "po fali zaszczuwania przez Pańską telewizję, którą oddał pan w ręce Jacka Kurskiego".