W historii Oscarów to się jeszcze nie zdarzyło. Pierwsza transpłciowa aktorka z nominacją

Tegoroczne nominacje do Oscarów zapiszą się w historii. Karla Sofía Gascón została pierwszą otwarcie transpłciową osobą, która ma szansę na zdobycie złotej statuetki w kategorii aktorskiej. 52-letnia Hiszpanka, która zachwyciła w głównej roli w kontrowersyjnej "Emilii Pérez", w tym sezonie idzie jak burza i nie jest wykluczone, że sięgnie po tę prestiżową nagrodę. Co ciekawe, transpłciowi artyści byli już obecni w nominacjach do Oscara w przeszłości.