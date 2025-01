"Emilia Pérez" ma szansę na aż 13 nominacji Fot. Kadr z "Emilii Pérez"

Reklama.

Ogłoszenie nominacji do Oscarów miało miejsce w czwartek w Los Angeles, a rozpoczęło się chwilę po godzinie 14:30 czasu polskiego. Listę szczęśliwców ogłosiło dwoje aktorów i komików: Rachel Sennott ("Bodies Bodies Bodies") i Bowen Yang ("Wicked").

Głosowanie członków Akademii, których liczba wynosi niemal 10 tysięcy, rozpoczęło się 8 stycznia 2025 roku. Pierwotnie miało zakończyć się cztery dni później jednak z powodu katastrofalnych pożarów w Los Angeles i Kalifornii, termin został przedłużony do 17. Ogłoszenie nominacji również zostało opóźnione i było przekładane aż dwukrotnie.

Reklama.

OSCARY 2025: NOMINACJE

Francuski musical "Emilia Pérez", opowiadający o głowie kartelu narkotykowego, która poddaje się operacji korekty płci, zdobył najwięcej, bo aż 13 nominacji do Oscarów. (jedną z nim otrzymała Karla Sofía Gascón, pierwsza transpłciowa aktorka nominowana do Oscara).

Tuż za nim uplasowały się "The Brutalist", historyczna epopeja analizująca doświadczenia imigrantów, oraz "Wicked", ekranowa adaptacja broadwayowskiego hitu, które mają po 10 szans na statuetki.

"Konklawe", thriller o wyborze nowego papieża, i "Kompletnie nieznany", opowieść o wczesnych latach kariery Boba Dylana, zdobyły po osiem nominacji. Wszystkie pięć wymienionych tytułów powalczy o Oscara dla najlepszego filmu, najważniejszą nagrodę oscarowej gali.

Reklama.

W szranki staną z nimi: filmy niezależne, takie jak "Anora", "Nickel Boys" i "I'm Still Here"; body horror "Substancja" oraz "Diuna: Część druga", jeden z nielicznych wysokobudżetowych hitów kinowych, który – obok "Wicked" – przyciągnął uwagę Akademii.

Pełna lista nominacji do Oscarów 2025

Oto nominacje we wszystkich 24 kategoriach, które Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przyznała za 2024 rok.

NAJLEPSZY FILM

Anora The Brutalist Kompletnie nieznany Konklawe Diuna: Część druga Emilia Pérez I'm Still Here Nickel Boys Substancja Wicked

NAJLEPSZY REŻYSER

Sean Baker , Anora Brady Corbet , The Brutalist James Mangold , Kompletnie nieznany Jacques Audiard , Emilia Pérez Coralie Fargeat, Substancja

Reklama.

NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY

Adrien Brody , The Brutalist Timothée Chalamet , Kompletnie nieznany Colman Domingo , Sing Sing Ralph Fiennes , Konklawe Sebastian Stan , Wybraniec

NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

Cynthia Erivo , Wicked Karla Sofía Gascon , Emilia Pérez Mikey Madison , Anora Demi Moore , Substancja Fernanda Torres , I'm Still Here

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Yura Borisov , Anora Kieran Culkin , Prawdziwy ból Edward Norton , Kompletnie nieznany Guy Pearce , The Brutalist Jeremy Strong , Wybraniec

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Monica Barbaro , Kompletnie nieznany Ariana Grande , Wicked Felicity Jones , The Brutalist Isabella Rossellini , Konklawe Zoe Saldaña , Emilia Pérez

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

Kompletnie nieznany Konklawe Emilia Pérez Nickel Boys Sing Sing

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

Anora The Brutalist Prawdziwy ból September 5 Substancja

NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY

I'm Still here (Brazylia) Dziewczyna z igłą (Dania, polska koprodukcja) Emilia Pérez (Francja) Nasienie świętej figi (Neimcy) Flow (Łotwa)

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

Flow W głowie się nie mieści 2 Pamiętnik ślimaka Wallace i Gromit: Zemsta pingwina Dziki robot

NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY

Dzienniki Black Box Nie chcemy innej ziemi Porcelain War Soundtrack to Coup D'etat Sugarcane: rozliczenie z przeszłością

Reklama.

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

The Brutalist Diuna: Część druga Emilia Pérez Maria Callas Nosferatu

NAJLEPSZA MUZYKA ORYGINALNA

The Brutalist Konklawe Emilia Pérez Wicked Dziki robot

NAJLEPSZA PIOSENKA ORYGINALNA

"El Mal", Emilia Pérez "The Journey", The Six Triple Eight "Like A Bird", Sing Sing "Mi Camino", Emilia Pérez "Never Too Late", Elton John: Never Too Late

NAJLEPSZE KOSTIUMY

Kompletnie nieznany Konklawe Gladiator II Nosferatu Wicked

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA I FRYZURY

A Different Man Emilia Pérez Nosferatu Substancja Wicked

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

The Brutalist Konklawe Diuna: Część druga Nosferatu Wicked

Reklama.

NAJLEPSZY MONTAŻ

Anora The Brutalist Konklawe Emilia Pérez Wicked

NAJLEPSZY DŹWIĘK

Kompletnie nieznany Diuna: Część druga Emilia Pérez Wicked Dziki robot

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

Obcy: Romulus Better Man: Niesamowity Robbie Williams Dune: Part Two Królestwo Planety Małp Wicked

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM AKTORSKI

A Lien Anuja I'm Not A Robot The Last Ranger The An Who Could Not Remain Silent

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

Beautiful Men In The Shadow of The Cypress Magic Candies Wander to Wonder Yuck!

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

Death by Numbers I Am Ready, Warden Incident Instrumenting of a Beating Heart The Only Girl in the Orchestra

Reklama.

Kiedy Oscary 2025?

97. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 2 marca 2025 roku w Dolby Theatre w Hollywood, Los Angeles. Pomimo głosów o odwołanie ceremonii z powodu pożarów (zginęło 28 osób, zniszczenia są ogromne), organizatorzy zdecydowali się kontynuować, aby "oddać hołd tym, którzy dzielnie walczyli z ogniem".

Gala Oscarów będzie transmitowana w USA przez stację ABC oraz – po raz pierwszy w historii – na żywo za pośrednictwem platformy Hulu. W Polsce obejrzymy ją prawdopodobnie, jak co roku, na antenie Canal.

: