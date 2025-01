Francuski musical "Emilia Pérez" , opowiadający o głowie kartelu narkotykowego w Meksyku, która poddaje się operacji korekty płci, zdobył najwięcej, bo aż 13 nominacji do Oscarów (jedną z nich otrzymała Karla Sofía Gascón, pierwsza transpłciowa aktorka nominowana do Oscara).

W szranki staną z nimi filmy niezależne, takie jak "Anora" , "Nickel Boys" i "I'm Still Here"; body horror "Substancja" oraz "Diuna: Część druga" , jeden z nielicznych wysokobudżetowych hitów kinowych, który – obok "Wicked" – przyciągnął uwagę Akademii.

"Emilia Pérez" z 13 nominacjami do Oscara. W sieci wybuchła burza

Nietypowy musical, który nawiązuje do latynoskich telenowel, od początku był oscarowym faworytem. Mimo że przez cały sezon zgarniał kolejne statuetki i wyróżnienia, a krytycy w większości chwalą film Jacquesa Audiarda, to internauci są oburzeni lawiną oscarowych nominacji. W sieci trudno znaleźć pozytywny komentarz.

"To nie ma sensu", "Akademia właśnie straciła całą wiarygodność", "To jest szalone, ten film jest straszny", "Okropny film", "Powinien raczej być nominowany do 13 Złotych Malin", "Mam nadzieję, że nic nie dostanie", "To (13 nominacji dla "Emilii Pérez" – red.) i fakt, że 'Challengers' nie dostało absolutnie żadnych nominacji, pokazuje, dlaczego Oscary coraz trudniej uznawać za wiarygodny wyznacznik jakości w świecie kina", "Najgorszy film roku" – piszą internauci.