Na ten dzień czekali wszyscy fani kina. Poznaliśmy pełną listę nominowanych do Oscarów 2025 . Szczęśliwców odczytało dwóch komików: Rachel Sennott ("Bodies Bodies Bodies") i Bowen Yang ("Wicked").

Dodajmy, że głosowanie członków Akademii rozpoczęło się 8 stycznia i początkowo miało potrwać do 12. Jednak z powodu pożarów w Los Angeles termin był przekładany dwukrotnie, ostatecznie stanęło na 23 stycznia.

Wyniki nominacji do Oscarów zdominował hiszpańskojęzyczny musical "Emilia Pérez", kandydat Francji, z aż 13 nominacjami. Nieco mniej, bo po 10, zdobyły "The Brutalist" i "Wicked".

Polskie akcenty wśród nominacji do Oscarów 2025

Polki i Polacy dopatrują się produkcji związanych z naszym krajem – i nic w tym dziwnego. Jeszcze we wcześniejszym etapie wśród kandydatów na statuetkę w kategorii film międzynarodowy była produkcja pt. "Pod wulkanem" Damiana Kocura, ale niestety odpadła.

Co więcej, reżyser Jesse Eisenberg (i jednocześnie odtwórca jednej z głównych ról) pochodzi z małej miejscowości w województwie lubelskim. Nie jest tajemnicą, że tym filmem chciał oddać hołd swojemu dziedzictwu – zresztą sam nazwał go "listem miłosnym do Polski".