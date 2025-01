Biedronka przecenia air fryera Extralink o połowę. Czy za 200 zł się opłaca? Fot. Eryk Stawinski/REPORTER

Reklama.

Air fryery mogą kosztować 100 zł (za tyle był np. w Action) i 1000 zł (np. produkty marki Ninja). Czym się różnią? Praktycznie wszystkim. Od jakości i materiałów użytych do wykonania po pojemność kosza, w którym można przygotować swoje potrawy.

Potrawy, w liczbie mnogiej, bo choć air fryery funkcjonują też pod nazwą "beztłuszczowa frytkownica", to są bardzo uniwersalne. To taki mini-piekarnik z termoobiegiem, który jest idealny do szybkiego zrobienia mniejszych dań, choć w niektórych można upiec całego kurczaka. Ludzie robią w nich też ciasta, ryby, no i oczywiście frytki (a także pieczone ziemniaczki).

Reklama.

Biedronka przecenia air fryer Extralink o połowę. Czy za 200 zł się opłaca?

W Biedronce Home (sklep internetowy sieci) jest przeceniony air fryer Extralink Home SJ-500 z można powiedzieć, średniej półki cenowej. Normalnie kosztuje 399 zł, ale teraz (do 2 lutego) można go kupić za 199 zł i jeszcze mieć gratis dostawę.

Ważna w tych urządzeniach jest pojemność kosza/szuflady. W tym modelu wynosi 5 litrów, więc tak akurat na przygotowanie większych porcji (myślę, że kurczak też się zmieści) dla dwóch i więcej osób.

Jego moc to 1400 W, czyli krótko mówiąc: szału nie ma. W sklepach są i takie co mają ponad 2000 W, ale na 5 litrowy kosz może to wystarczy, by potrawy zostały upieczone (i nie były surowe w środku) w kilka lub kilkanaście minut. Na pewno będzie to szybsze niż w zwykłym piekarniku, bo mamy mniejszą powierzchnię do nagrzania.

Reklama.

Przydatną i wcale nie taką popularną opcją jest okienko, dzięki któremu możemy podglądać potrawy, by się zbytnio nie przypiekły. Podobnie jak i to, że kosz można myć w zmywarce (radziłbym jednak robić to głównie ręcznie, by powłoka starczyła nam na dłużej).

Ponadto ma 7 wbudowanych programów, ale do nich też nie trzeba się przywiązywać. W większości przypadków temperaturę gotowania i czas i tak będziemy ustawiać samemu. Nie spodziewajmy się jednak cudów, bo to wciąż air fryer "tylko" za 200 zł, ale nie powinniśmy być zawiedzeni (tak przypuszczam po specyfikacji, nie testowałem).

Reklama.