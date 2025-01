Air fryery opanowują polskie kuchnie. Każdy posiadacz tego urządzenia wie, że o ile przyrządzenie potraw jest proste i szybkie, o tyle już samo mycie kosza to bardziej skomplikowana sprawa. Można sobie ułatwić życie, używając specjalnego silikonowego kosza. Kosztuje mało, a do tego w Action jest na promocji.

Czyszczenie air fryera np. po frytkach, nie jest najprzyjemniejsze. Można temu zaradzić używając silikonowego kosza Fot. Polska Press/East News, mediadrumimages/ @thriftytipsand/Media Drum/East News

Jeszcze niedawno Polacy szaleli na punkcie Thermomixa, ale teraz w kuchniach zapanowała nowa moda: na o wiele tańsze air fryery (lub airfryery). Powstają grupy na Fejsie, na których ludzie wymieniają się przepisami, wychodzą też już pierwsze książki kucharskie dedykowane temu urządzeniu.

Znane jest też jako beztłuszczowa frytkownica, ale można w nim gotować i piec nie tylko frytki i ponadto można dodawać olej. Zatem lepsza i bardziej nowoczesna jest nazwa air fryer. Choć niektórzy śmieją się z nabywców, że są właśnie "fryerami". Jednak to nie artykuł o tym.

Jeśli mamy taki "mini-piekarnik", to wiemy, że mycie misy/kosza nie należy do najprzyjemniejszych czynności. Zwłaszcza, gdy używamy go często (a niektórzy robią to codziennie). Nie wszystkie kosze zresztą można nawet wsadzić do zmywarki, tylko trzeba je czyścić ręcznie i ponadto trzeba uważać, by nie zarysować powłoki à la teflon.

Ten silikowany koszyk przyda się każdemu, kto ma air fryera. W Action kosztuje teraz niecałe 10 zł

Jest na to sposób: jednorazowe papierowe tacki/koszyczki, do których nakładamy potrawy, po wcześniejszym umieszczeniu w samym air fryerze. Można też zainwestować w coś wielokrotnego użytku: silikonowy koszyk. Kosztuje niewiele i bez problemu kupimy go w sklepach internetowych.

Możemy się też przejść do Action, bo właśnie ten przydatny gadżet marki Lowenthal jest na promocji. Producent zapewnia, że nie ma w nim Bisfenol A (BPA), czyli niebezpiecznej, chorobotwórczej substancji, przed którą ostrzega wielu naukowców. Co do szkodliwości samego silikonu zdania są podzielone, ale temperatury w air fryerach (zwykle maks. 200 stopni) nie powinny sprawić, że zacznie się "rozpuszczać".

Fot. Action

Powyższy silikonowy kosz ma pojemność 4,5 litra, czyli będzie pasować do większych air fryerów i jeszcze do 14 stycznia będzie kosztował 9,95 zł (później 12,95 zł, czyli jest przeceniony o 23 proc.). Możemy go też używać w "tłuszczowej" frytkownicy, mikrofalówce czy zwykłym piekarniku.

