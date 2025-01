Domniemana dymisja Jacka Siewiery jest niespodzianką, tym bardziej, że według TVN24 do zmiany w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego miałoby dojść nawet w ciągu kilku dni. Inne źródła mówią o kilku tygodniach. Dużą niespodzianką jest jednak fakt, że Siewiera zamierza opuścić BBN przed końcem kadencji Andrzeja Dudy , do czego dojdzie przecież w przeciągu zaledwie kilku miesięcy.

Nie jest to wykluczone. Siewiera uważany jest za profesjonalistę i ceniony po obu stronach politycznej barykady. Na stanowisko szefa BBN powołał go Andrzej Duda (jest to prerogatywa prezydenta). Siewiera jest więc uważany za człowieka Dudy i faktycznie jest lojalny wobec prezydenta.