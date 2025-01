23 stycznia ogłoszono długą listę kandydatów do tegorocznych Oscarów. Najwięcej nominacji do nagrody zdobył kontrowersyjny musical "Emilia Pérez" Jacquesa Audiarda (w aż 13 kategoriach). Za nim wymieniono m.in. "The Brutalist" Brady'ego Corbeta i "Wicked" Jona M. Chu. W pięciu kategoriach nominowano również "Diunę: Część drugą", jednak wyróżnienia nie doczekała się reżyseria w wykonaniu Denisa Villeneuve'a ("Blade Runner 2049").