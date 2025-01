W Polsce ma powstać muzeum poświęcone "Miasteczku Twin Peaks"

– Kiedy pierwszy raz przyjechałem do Los Angeles, od razu zadzwoniłem do Lyncha. Nie byłem pewien, czy to jego numer. (...) Po dwugodzinnej rozmowie zgodził się przyjechać do Polski i powiedział, że jestem jego starszym bratem – tak o relacji z Lynchem założyciel Camerimage wypowiadał się w wywiadzie z "Wprost" w 2010 roku.