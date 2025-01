"The Voice Senior" jest emitowany na antenie TVP2 od 2019 roku. Od tamtej pory zmieniali się nie tylko uczestnicy rozśpiewanego show, ale również jurorzy, zwani w programie "trenerami". W pierwszej edycji na fotelach jurorskich zasiedli Andrzej Piaseczny, Alicja Majewska, Marek Piekarczyk i Urszula Dudziak. Między drugą a piątą odsłoną na ekranie mogliśmy ujrzeć m.in. Marylę Rodowicz , Piotra Cugowskiego oraz Izabelę Trojanowską.

W szóstej i jednocześnie najnowszej edycji "The Voice Senior" rola trenerów przypadła Małgorzacie Ostrowskiej, Tatianie Okupnik, Robertowi Janowskiemu, a także powracającemu po dłuższej przerwie Andrzejowi Piasecznemu . Premiera pierwszego odcinka odbyła się 4 stycznia, a finał serii planowany jest na 15 lutego.

Widzowie TVP2 krytykują trenerów "The Voice Senior"

Za nami osiem odcinków "The Voice Senior 6". Po ostatniej emisji w mediach społecznościowych posypały się nieprzychylne komentarze pod adresem obecnych trenerów. Najbardziej dostało się Tatianie Okupnik i Małgorzacie Ostrowskiej. Fanom show nie spodobał się fakt, że obie jurorki śpiewają utwory "pod nosem".

"Do pań w jury: w trakcie prezentowania piosenek przez uczestników należy słuchać, a nie komentować, podśpiewywać (kto kogo przesłuchuje?) i przeszkadzać pozostałym. No i ten niepohamowany śmiech..." – brzmiał komentarz jednej z internautek, który zebrał blisko 150 polubień.

Pod wpisami na fanpage'u "The Voice Senior" na Facebooku niektórzy określają obecny skład trenerów mianem "najgorszego". "Żałosny Janowski"; "Tylko Piasek. A tych troje do wymiany"; "Odechciewa się oglądać, widząc zachowana np. pana Janowskiego, który jak młodzieniaszek zakłada nogi na blat i udaje wielkiego jurora"; "Troje na pewno do wymiany, oprócz pana Piasecznego. Popisy, żenujące zachowanie, brak profesjonalizmu" – czytamy w sieci.