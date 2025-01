Muzeum II WŚ: Nawrocki mijał się z prawdą

Przeszłość Nawrockiego. Czego jeszcze się dowiemy?

– Kandydat ewidentnie mija się z prawdą, co już zostało mu wykazane, kiedy Muzeum II Wojny Światowej pokazało daty, w których on ten apartament wynajmował. On się szybko zaczął wycofywać z opowieści, że to COVID itd. On zaczął ten apartament wykorzystywać przed pandemią. Po drugie, on dopuszcza się mówienia nieprawdy, kiedy mówi, że to było wynajmowane na jego nazwisko, ale służyło gościom zagranicznym muzeum, bo on tam prowadził politykę zagraniczną. Nie ma zwyczaju, aby takie pokoje gościnne były wynajmowane na nazwisko szefa instytucji – powiedział gazecie historyk.