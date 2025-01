Uniwersum "Obcego" powiększa się z roku na rok. Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć w kinie "Obcego: Romulusa" w reżyserii Fede'a Álvareza ("Nie oddychaj"), który chronologicznie ustawia się pomiędzy "Ósmym pasażerem Nostromo" a "Obcym – decydującym starciem". Horror sci-fi o Rain Carradine (znakomita Cailee Spaeny z "Civil War") i jej przyjaciołach z górniczej kolonii Jackson's Star doczekał się nominacji do Oscara w kategorii "najlepsze efekty specjalne".

Przerażający teaser serialu "Alien: Earth"

"Alien: Earth" to długo wyczekiwany serial z akcją osadzoną na Ziemi, który – jeśli wierzyć pogłoskom – ma koncentrować się przede wszystkim na wątku zacierania się granicy między człowieczeństwem a sztuczną inteligencją. Główną bohaterką będzie "meta-człowiek", czyli syntetyk o imieniu Wendy. "Kiedy tajemniczy statek kosmiczny rozbija się na Ziemi, młoda kobieta i grupa żołnierzy dokonuje makabrycznego odkrycia" – czytamy w opisie. Czy przerażający ksenomorf zagości na srebrnym ekranie? Tak, tak, tak!

Horror science fiction nakręcił Noah Hawley ("Fargo"), który na pokład swojego statku zaprosił takich aktorów jak Timothy Olyphant ("Deadwood"), Alex Lawther ("The End of the F***ing World"), Sydney Chandler ("Nie martw się, kochanie"), Lily Newmark ("Przeklęta"), Essie Davis ("Babadook"), Babou Ceesay ("Cena milczenia"), David Rysdahl ("Odrodzenie") czy Samuel Blenkin ("Czarne lustro").