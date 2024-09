Fot. kadry z seriali "The Crown" i "Wikingowie"

6 najlepszych seriali historycznych według widzów (RANKING)

6. American Crime Story

Ocena na IMDb: 8,4/10 (z ponad 100 tys. głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 84 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,8/10 (1. sezon); 7,4/10 (2. sezon); 7,6/10 (3. sezon) Gdzie obejrzeć? Niedostępny

5. Upadek królestwa

Ocena na IMDb: 8,5/10 (z ponad 171 tys. głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 91 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,9/10 Gdzie obejrzeć? Netflix

"Upadek królestwa" BBC 2 i Netfliksa rozgrywa się między 866 a 937 rokiem. Wywodzący się ze szlacheckiego rodu Uthred z Bebbanburga traci ojca w najeździe Duńczyków i zostaje porwany przez wikingów. Chłopak musi nauczyć się nordyckich zwyczajów, by przetrwać w nowym domu. Gdy dorasta, pragnie odzyskać swoje prawo do anglosaskich ziem.

Scenariusz do serialu powstał na kanwie powieści "The Saxon Stories" pióra Bernarda Cornwella. Oprócz fikcyjnych bohaterów na scenę wkraczają również historyczne postaci (m.in. król Anglii Wschodniej Edmund Męczennik, władca duńskich wikingów Guthrum Stary, królowie Wesseksu Ethelred I i Alfred Wielki). Obsadzie przewodzili Alexander Dreymon ("Po horyzont"), Matthew Macfadyen ( "Sukcesja" ), Ian Hart ( "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" ), Millie Brady ("Gambit królowej") i Toby Regbo ("Nastoletnia Maria Stuart").

Wydarzenia ukazane w serialu zwieńczył filmowy finał zatytułowany "Siedmiu królów musi umrzeć". "Kontynuacja 'Upadku królestwa' nie jest zła, ale daleko jej do miana wybitnego dzieła. Myślę, że Uhtred z Bebbanburga zasługiwał na lepszą śmierć; na zwieńczenie sagi godne Ragnara Lodbroka z 'Wikingów'" – mogliśmy przeczytać w naszej recenzji filmu.

4. Wikingowie

Ocena na IMDb: 8,5/10 (z ponad 597 tys. głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 93 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,4/10 Gdzie obejrzeć? Netflix

Do historycznych wydarzeń, które uwzględniono w scenariuszu hitu stacji History, należy m.in. oblężenie Paryża przez wikingów. Ważną rolę w fabule odkrywa także mitologia nordycka – bohaterów nawiedza choćby słynny kruk boga Odyna.

3. Deadwood

Ocena na IMDb: 8,6/10 (z ponad 120 tys. głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 92 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8/10 Gdzie obejrzeć? Max

Emitowany w latach 2004-2006 "Deadwood" HBO to western, którego akcja rozgrywa się w prawdziwym miasteczku u podnóży Black Hills tuż po aneksji Dakoty Południowej w 1876 roku. Losy bohaterów są ściśle powiązane z gorączką złota, która przyczyniła się do zasiedlania nowych terenów Ameryki Północnej. Serial ukazuje, jak tytułowe miejsce przeistacza się z niewielkiego obozowiska w prawdziwe miasto.

Poprzez tę produkcję twórca David Milch chciał zbadać, w jaki sposób w całym tym chaosie ludzie układali sobie życie. Pierwszy sezon kręci się wokół Setha Bullocka, który rezygnuje ze stanowiska marszałka Montany, by założyć firmę w obozie górników w Deadwood, a także wokół właściciela The Gem Saloon, alfonsa Ala Swearengena.

W Bullocka wcielił się znany z "Santa Clarita Diet" i "The Mandalorian" Timothy Olyphant, zaś w roli Swearengena obsadzono gwiazdora "Johna Wicka" i "Filarów Ziemi" Iana McShane'a. W pozostałych rolach wystąpili: Robin Weigert ("Tropiciel"), Molly Parker ("Zagubieni w kosmosie"), John Hawkes ( "Detektyw: Kraina nocy" ), Paula Malcomson ("Igrzyska śmierci"), Dayton Callie ("Synowie Anarchii") oraz Kim Dickens ("Zaginiona dziewczyna").

2. The Crown

Ocena na IMDb: 8,6/10 (z ponad 262 tys. głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 81 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,2/10 Gdzie obejrzeć? Netflix

Nagrodzony Primetime Emmy i Złotymi Globami "The Crown" śledzi życie królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II , a także najbliższych członków jej rodziny. W pierwszych sezonach hit Netfliksa pokazano początki rządów słynnej monarchini, która w 1953 roku musiała zasiąść na tronie Zjednoczonego Królestwa po śmierci swego ojca Jerzego VI. Ostatnia odsłona kończy się natomiast na ślubie króla Karola z Camillą Parker Bowles w 2005 roku.

"Mimo zgrzytów (plotkarskie przedstawienie relacji Kate i Williama) druga część ostatniego sezonu jest znacznie bardziej udana niż pierwsza. Mniej jest kiczu, a więcej emocji, chociaż momentami bywa nudno. Ale w końcu takie życie royalsów. I mimo wszystko smutno mi, że to wszystko się już kończy" – napisała w recenzji finałowego sezonu Ola Gersz z Działu Kultura w naTemat.

1. Szōgun

Ocena na IMDb: 8,6/10 (z ponad 171 tys. głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 99 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,8/10 Gdzie obejrzeć? Disney+

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, "Szōgun" to serial z gatunku dramatu historycznego, który jest drugą adaptacją powieści pióra Jamesa Clavella. Wcześniej, bo na początku lat 80., fabułę książki z 1975 roku przerzucili na ekran Eric Bercovici i Jerry London. Wówczas obsadę zapełniły takie nazwiska jak Richard Chamberlain ("Kopalnie króla Salomona" i Ptaki ciernistych krzewów") i Toshirō Mifune ("Siedmiu samurajów" i Tron we krwi").

Akcja zarówno oryginału, jak i nowego serialu FX rozgrywa się w feudalnej Japonii XVII wieku (u schyłku okresu Sengoku). Angielski marynarz i nawigator John Blackthorne rozbija się statkiem u wybrzeży Japonii i szybko zostaje wrzucony do świata lokalnej polityki i intryg. Mężczyzna próbuje przystosować się do życia w obcym mu kraju. Jego los splata się z losem lorda Yoshiego Toranagi i tłumaczki lady Tody Mariko. Rolę Blackthorne'a zagrał Cosmo Jarvis ("Perswazje" i "Lady M"), Toronagi – Hiroyuki Sanada ("Ostatni samuraj" i "John Wick 4"), Mariko – Anna Sawai ("Pachinko"). We wrześniu "Szōgunowi" przyznano aż 18 statuetek Emmy (w tym dla najlepszego serialu dramatycznego, najlepszej reżyserii, najlepszego aktora i najlepszej aktorki).