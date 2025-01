Autorzy artykułu – Wojciech Czuchnowski i Krzysztof Katka – podkreślają, że Nawrocki używał klucza, a nie identyfikatora, więc nie ma żadnych śladów w systemie. Dziennikarze dotarli jednak do dokumentów i relacji świadków.

Jeden z pracowników powiedział, że "na przełomie 2020 i 2021 r. były tam na stałe jego rzeczy osobiste – garnitury, koszule, bielizna w szafach, książki". Zachowały się też maile szefowej działu sprzedaży i marketingu do obsługi hotelu.

Nawrocki odwraca kota ogonem ws. apartamentu MIIWŚ. Tak odpowiada Tuskowi

Do sprawy odniósł się Donald Tusk . "Kiedy budowaliśmy Muzeum II Wojny Światowej, zakładaliśmy, że będzie ważną instytucją publiczną. PiS z Nawrockim zrozumieli, że domem" – napisał ironicznie szef rządu.

Co więcej, Nawrocki jest wręcz przekonany, że Koalicja Obywatelska "przegra najbliższe wybory" prezydenckie.

Do wątku o poprzednim dyrektorze odniosło się już wcześniej obecne kierownictwo gdańskiego muzeum. O Pawle Machcewiczu kandydat PiS mówił bowiem 22 stycznia w Zakopanem .

Sam Nawrocki w różnych wypowiedziach zaprzeczał natomiast, by mieszkał w tym hotelu tak długo i by naraził muzeum na koszty. Twierdził na przykład, że "apartamenty były zarezerwowane przez tyle dni na jego nazwisko, ale służyły też do spotkań służbowych z gośćmi z zagranicy oraz z kraju". Mówił, że w ten sposób – jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej – prowadził "dynamiczną politykę międzynarodową".