Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Sławomir Mentzen Fot. GERARD/REPORTER; ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER; NewsLubuski/East News; Artur Barbarowski/East News

"Na jakich kwestiach kandydaci na prezydenta RP powinni najbardziej skupiać się w debacie publicznej w najbliższym czasie?" – takie pytanie zadano w sondażu UCE Research dla Onetu.

Na pierwszym miejscu znalazła się "ochrona przed drożyzną w sklepach", którą wskazało 28,7 proc. badanych. Kolejna była "ochrona społeczeństwa przed wzrostem cen" (27,3 proc.). Taki sam odsetek respondentów mamy przy "obniżeniu cen leków".

To przesądzi o wynikach wyborów. Jakie sprawy są kluczowe dla Polaków?

Dla Polaków ważna jest też "budowa tanich mieszkań pod sprzedaż/wynajem" (24,6 proc.) czy "obniżenie podatków dochodowych" (22,9 proc.). Zaskoczeniem może być inna sprawa, która teoretycznie nie dotyczy bezpośrednio naszych portfeli. 22,7 proc. respondentów zwróciło uwagę na "ograniczenie 800+ dla obcokrajowców".

Problem związany z "obniżeniem stawek podatku VAT" zaznaczyło 21,2 proc. osób. Z kolei "poprawa dostępu do lekarzy specjalistów" okazała się ważna dla 18,2 proc. badanych. Dalej mamy "zmniejszenie ogólnej inflacji" (17,3 proc.), "skrócenie kolejek do lekarzy" (17,1 proc.) oraz "budowę nowych dróg oraz linii kolejowych" (14,5 proc.).

Na czym jeszcze według Polaków powinni skupić się kandydaci w wyborach? Poniżej dalsza część listy.

Prawo do aborcji (12,6 proc.) Reforma wymiaru sprawiedliwości (11,8 proc.) Ograniczenie 800+ dla osób najbardziej zamożnych (11,2 proc.) Polityka klimatyczna (10,3 proc.) Dopłata do kredytów hipotecznych (8,3 proc.) Legalizacja związków partnerskich (7,8 proc.) Wzmocnienie krajowego rolnictwa (7,7 proc.) Legalizacja związków jednopłciowych (7,1 proc.) Zwiększenie wydatków na armię (6,9 proc.) Większe uniezależnienie od UE (6,9 proc.) Ogólnie na reformach (4,8 proc.) Nie wiem / Trudno powiedzieć (4,5 proc.) Poprawa stosunków z UE lub z innymi krajami (4,5 proc.) Poprawa dzietności (4 proc.) Inne kwestie wyżej nieujęte (3,8 proc.) Przyznawanie świadczeń emerytalnych (3,4 proc.) Przywrócenie powszechnego poboru do wojska (3,2 proc.) Polityka historyczna państwa (3,2 proc.) Wejście do strefy euro (3,1 proc.) Waloryzacja świadczenia 800+ (2,6 proc.) Zwiększenie liczby żłobków i przedszkoli (2,5 proc.) Zwiększenie dostępności kredytu hipotecznego (1,2 proc.) Tworzenie nowych świadczeń socjalnych dla rodziców (1 proc.)

Ponadto 1,3 proc. zapytanych osób stwierdziło, że ten temat w ogóle ich nie interesuje. Przypomnijmy jeszcze, że w jednym z ostatnich sondaży poparcie umocnił Rafał Trzaskowski, który zgarnął 37,8 proc. poparcia. Na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki, który jednak zaczął tracić sympatię wyborców – prawdopodobnie przez ostatnią "aferą apartamentową".

