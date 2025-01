Nawrocki na spotkaniu z wyborcami w Ciechanowie. Fot. x/MikeWolf9999

Rywalizacja o urząd prezydenta RP z każdym dniem nabiera intensywności. Karol Nawrocki, Rafał Trzaskowski oraz inni kandydaci jeżdżą po całej Polsce prowadząc kampanię i starają się przekonać wyborców do swoich wizji. Spotkania z mieszkańcami, choć są dla kandydatów wyzwaniem, dają świetną okazję do bezpośredniego dialogu i możliwości udzielenia odpowiedzi na pytania, które nurtują "zwykłych" Polaków.

Warto zauważyć, że na wiecach Nawrockiego oraz licznych spotkaniach z wyborcami coraz częściej pojawiają się przejawy słownej agresji i jawne nawoływanie do nienawiści wobec innych Polaków – jak choćby podczas spotkania na Jasnej Górze, gdzie uczestnicy pielgrzymki krzyczeli w kaplicy "raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę". Ku zaskoczeniu wielu nienawistne słowa nie są w żaden sposób neutralizowane ani krytykowane przez kandydata PiS. Wręcz przeciwnie – Nawrocki dziękuje za nie swoim wyborcom.

Ksiądz Jóźwiak radzi Karolowi Nawrockiemu, żeby pobił profesora Dudka. Nawrocki dziękuje "za te słowa"

Do kolejnej podobnej sytuacji doszło podczas spotkania z mieszkańcami Ciechanowa, gdzie po wystąpieniu Karola Nawrockiego, głos zabrał ksiądz Jan Jóźwiak. Kapłan wyraził swoje pełne poparcie dla kandydata PiS, odwołując się do jego stanowiska w kwestii przerywania niechcianej ciąży.

– Urósł pan w moich oczach, kiedy powiedział pan publicznie, odważnie, że nie podpisze ustawy o eksterminacji (ustawy przywracającej prawo kobiet do aborcji – red.) – powiedział ksiądz Jóźwiak. – Ma pan niebywale szlachetne sumienie. [...] W tamtym momencie powiedziałem, że będę głosował na Karola Nawrockiego – dodał.

Jednak to kolejne słowa duchownego wywołały największe poruszenie. Kapłan odniósł się do wypowiedzi profesora Antoniego Dudka, który wcześniej ostro skrytykował Nawrockiego. Ksiądz podpowiedział kandydatowi PiS, co ma zrobić, gdy spotka profesora. Duchowny zaczął namawiać kandydata PiS do zastosowania przemocy fizycznej.

– Co do pana profesora Dudka, to radzę panu, żeby mu pan prawy prosty albo lewy wymierzył, jak go pan spotka. [...] Tylko niech pan broni życia dzieci (embrionów – red.), a wtedy panu Pan Bóg będzie błogosławił i pan wygra na pewno. Szczęść Boże! – powiedział ksiądz.

Opinia profesora Dudka o Nawrockim

Kilka tygodni wcześniej profesor Antoni Dudek ostro ocenił Karola Nawrockiego w podcaście Kultury Liberalnej. W grudniu historyk i politolog mówił o kandydacie PiS w bardzo krytycznych słowach.

– To jest człowiek niezwykle niebezpieczny – powiedział Dudek. – Ja mam, że tak powiem, większą wiedzę o tym człowieku z racji tego, że miałem związek z Instytutem Pamięci Narodowej, gdzie on swoją karierę zaczynał. I chcę powiedzieć jasno: to jest człowiek, (dla) którego kariera jest, powiedziałbym, tematem numer jeden – stwierdził Dudek.

Na początku stycznia Karol Nawrocki odniósł się do tych słów. – Ten komplement ze strony pana profesora Dudka bardzo miło mnie zaskoczył. Rzeczywiście jestem osobą zdeterminowaną w kwestiach państwa polskiego – powiedział.

Kandydat PiS dodał, że profesor Dudek był recenzentem jego pracy doktorskiej i ocenił ją dobrze.

