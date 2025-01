Nowa Zelandia znana jest z przepięknych krajobrazów. Zjeżdżają do niej turyści z całego świata. Bajkowe zielone wzgórza, wielkie przestrzenie czy piękne plaże są charakterystyczną atrakcją tego kraju.

Jest on coraz popularniejszy wśród influencerów. Jednak władze celują w coś ambitniejszego niż tylko wrzucenie pięknych widoków na Instagrama. Chcą zachęcić do przybycia do ich kraju na dłużej i autentycznego doświadczenia Nowej Zelandii.