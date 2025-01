Doniesienia o masowych deportacjach doprowadziły Selenę Gomez do płaczu. Gwiazda musicalu "Emilia Pérez" zamieściła w mediach społecznościowych poruszające nagranie, w których ubolewa nad sytuacją w jej ojczyźnie.

– Chciałam tylko powiedzieć, jak bardzo mi przykro. Wszyscy moi ludzie są atakowani... i do tego dzieci. Nie rozumiem tego. Tak bardzo mi przykro. Chciałabym jakoś pomóc, ale nawet nie wiem, co mogłabym zrobić. Spróbuję wszystkiego, co będzie tylko w mojej mocy. Obiecuję – mówiła zapłakana. Nadmieńmy, że choć Gomez urodziła się w Teksasie, jej ojciec pochodzi z Jalisco w Meksyku, a dziadkowie z Monterrey.