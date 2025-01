W sequelu hitu z 2000 roku w rolę Lucjusza, syna Lucilli i siostrzeńca byłego cesarza Kommodusa, wcielił się Paul Mescal, irlandzki aktor znany m.in. z "Normalnych ludzi" i "Aftersun". To on przejął pałeczkę po Russellu Crowe'ie ("Piękny umysł"). W obsadzie znaleźli także Pedro Pascal ("The Last of Us"), Denzel Washington ("Bez litości"), Joseph Quinn ("Stranger Things") i Fred Hechinger ("Biały lotos").