Malta ulubionym miejscem Ridleya Scotta? To tam powstało wiele scen do "Gladiatora 2"

Obiekt ten od dawna nie jest dostępny dla zwiedzających. To właśnie on stał się Rzymem w "Gladiatorze" i "Gladiatorze II", a na jego terenie wzniesiono nawet Koloseum. Podczas kręcenia pierwszej części miało ono powierzchnię ok. 1/3 oryginalnej budowli. Współcześnie dużym ułatwieniem były pewnie możliwości CGI, czyli nic innego, jak efekty specjalne. Warto jednak dodać, że mimo możliwości dzisiejszej technologii, na planie i tak miało pojawić się ok. 900 statystów.