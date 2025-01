Znikające katalogi Nawrockiego

Jednym z głównych wątków śledztwa jest zniknięcie 7942 egzemplarzy katalogu wystawy głównej muzeum. Albumy ważyły ponad 10 ton i miały wartość ponad 200 tys. zł. Według ustaleń "Gazety Wyborczej" zostały one bezprawnie zutylizowane w latach 2020-2021, gdy Nawrocki kierował placówką. W katalogach znajdowały się biogramy polskich bohaterów, takich jak mjr Henryk Sucharski, Witold Łokuciewski czy Władysław Anders, a także pamiątki po ofiarach zbrodni katyńskiej i KL Auschwitz .

Prof. Paweł Machcewicz , założyciel muzeum i poprzednik Nawrockiego, sugeruje, że książki mogły zostać zniszczone, ponieważ zawierały jego wstęp i zdjęcie. Śledztwo prokuratury w tej sprawie trwa i zostało przedłużone do 23 kwietnia 2025 roku.

Urzędniczka, która nadzorowała apartamenty

Karolina Imianowska, jedna z najbliższych współpracownic Nawrockiego, miała być zaangażowana zarówno w zarządzanie hotelową częścią muzeum, jak i w operację wycofania katalogów. Według informacji "Wyborczej" to ona wydała polecenie, by albumy nie były rozsyłane w ramach akcji promocyjnej "Maska-Książka" – która miała na celu promowanie muzeum podczas pandemii Covid-19. Następnie katalogi trafiły do firmy transportowej "Pele" i ślad pod nich zaginął. Właściciel odmówił wyjaśnień na temat dalszych losów książek.