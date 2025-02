Czuchnowski wytrącił Mateckiemu telefon z ręki

Matecki kontra Czuchnowski. Jest nagranie

Matecki zapowiada kroki prawne

"W przyszłym tygodniu do sądu trafi prywatny akt oskarżenia przeciwko Czuchnowskiemu i zawiadomienie do prokuratury. To jest zachowanie akredytowanego dziennikarza na terenie Sejmu wobec posła opozycji".

"1. Nie wdawałbym się z tym człowiekiem w jakiekolwiek interakcje, dyskusje - gdyby nie zaczepił słownie @mwojcik_i mnie. 2. Zaczął mnie wyzywać. 3. Sam do mnie podszedł. Zaatakował fizycznie posła w Sejmie. Wyrwał mi służbowy telefon. Możemy mieć o sobie jak najgorsze zdanie, ale napaść fizyczna to przekroczenie czerwonej linii. 4. Kłamał, że go uderzyłem. 5. Nie mam pretensji do funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej widocznego na nagraniu".