Do wpisu dołączył zdjęcie. Przedstawia ono drzwi, na których widnieje napis "izolatka".

Janusz Palikot wyszedł z aresztu i trafił do szpitala

27 stycznia Janusz Palikot , były poseł i przedsiębiorca, opuścił areszt śledczy we Wrocławiu po wpłaceniu kaucji w wysokości dwóch milionów złotych. W piątek poinformował, że trafił do szpitala.

Jak przekazał, to lekarz rodzinny wezwał karetkę z powodu zaburzeń pracy serca. Sam Palikot uznał te działania za przesadne.

Przypomnijmy, co mówił po wyjściu z aresztu. – W sumie każdemu polecam krótką wizytę w więzieniu, żeby usłyszeć jak ci, co kochają, zadzwonią – powiedział mediom były polityk. – Był to trudny bardzo dla mnie czas, taki, powiedziałbym, egzystencjalnie krytyczny – stwierdził.