Promocja "3+3" na masło w Biedronce

By skorzystać z okazji należy zeskanować kartę lub aplikację Moja Biedronka przy kasie. Oferta jest jednak ograniczona czasowo – obowiązuje tylko w poniedziałek 3 lutego.

Kiedy spadną ceny masła?

– Widocznych obniżek cen masła możemy spodziewać się w drugim kwartale tego roku. Myślę, że przed świętami wielkanocnymi zobaczymy też drugą falę promocji w sklepach, także na masło. To jeden z produktów, którymi sieci walczą między sobą. To są najczęściej produkty najbardziej potrzebne, używamy ich do wypieków ciast – powiedział Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności, w rozmowie z RMF FM.